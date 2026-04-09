Путин назначил шесть новых судей в пяти регионах Черноземья

Президент России Владимир Путин утвердил назначения судей в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Воронежской области председателем Новоусманского районного суда назначена Татьяна Мосейкина, ранее работавшая в Железнодорожном районном суде Воронежа. В Тамбовской области председателем Мичуринского городского суда переназначен Алексей Чичканов, занимавший эту должность ранее, а судьей того же суда стала Татьяна Галкина, прежде работавшая в Сосновском районном суде Тамбовской области.

В Белгородской области судьей Губкинского городского суда назначен Антон Дылдин. В Курской области судьей Курчатовского городского суда назначена Елена Боева. В Орловской области судьей Арбитражного суда Орловской области стала Анастасия Аверина.

В середине марта «Ъ-Черноземье» писал, что Владимир Путин утвердил назначение девяти судей в пяти регионах Черноземья.

Ульяна Ларионова