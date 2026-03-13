Владимир Путин назначил девять судей в Черноземье

Президент России Владимир Путин утвердил назначение девяти судей в пяти регионах Черноземья. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Тамбовской области председателем Сосновского районного суда переназначили Ирину Карнаухову, работавшую на этой же должности с 2019 года.

Судьями в Инжавинском районном суде стали Никита Кобзев и Анна Морохова. Ранее господин Кобзев занимал должность помощника судьи Ленинского районного суда областного центра. Госпожа Морохова с 2023 года работала мировым судьей судебного участка № 2 Уваровского района и города Уварово.

Должность судьи Тамбовского районного суда занял Степан Кочерыгин, который до этого работал мировым судьей на участке Жердевского района и города Жердевка.

В Липецкой области заместителем председателя Октябрьского райсуда облцентра назначили Елену Дедову, ранее работавшую там же судьей.

На должность судьи Задонского районного суда назначена Дина Вагапова. Согласно антикоррупционной декларации, она ранее работала в Липецком областном суде.

В Белгородской области судьей Октябрьского районного суда Белгорода стала Лариса Лазарева, ранее работавшая помощником судьи Свердловского райсуда в областном центре.

В Воронежской области судьей Россошанского районного суда назначили Галину Ростопшу. Ранее она работала помощником судьи в этом же райсуде.

В Орловской области председателем Новодеревеньковского районного суда стала Людмила Лазарева, ранее она занимала там же должность заместителя председателя.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в феврале Владимир Путин назначил восемь судей в трех регионах Черноземья.

Мария Свиридова