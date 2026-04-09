Нон-фикшн прописали аншлаг

На главной книжной ярмарке non/fictioNвесна собралось более 400 участников: от крупных издательств до антикваров и музыкальных лейблов. Выставка продлится 4 дня, до 12 апреля. В основе ежегодной программы — мастер-классы, лекции, презентации новинок и общение писателей с аудиторией.

Среди релизов — морские приключения, роман о разделе Индии и неизданные сценарии Сергея Эйзенштейна. Среди спикеров весеннего сезона ярмарки интеллектуальной литературы: автор и артист Роман Каграманов, писатель и киновед Лев Наумов, а также сербский писатель ужасов и фэнтези Горан Скробоня. Директор департамента нон-фикшн издательства АСТ Евгения Ларина рассказала, какие направления в книжной индустрии популярны сейчас:

«Среди главных трендов — сохраняющийся интерес к книгам по искусству. Причем это могут быть издания разных форматов: от огромных альбомов, которые можно рассматривать часами, где некоторые картины даны в натуральную величину, до книг, обучающих рисованию. Второй тренд — история, прежде всего отечественная, по разным периодам. Растет популярность философской литературы: это и труды историков, и работы современных философов. Сохраняется интерес к изучению языков. В трендах, помимо английского, книги по китайскому, корейскому, испанскому и, конечно, русскому языкам. На ярмарке представлены совершенно разные издания — от классических словарей до небольших книг про необычные слова и их значения».

На ярмарке свою новую остросюжетную прозу «Судьба играет в куклы» представит Наталия Лирон. Книга о любви и войне охватывает период с 1941 года до начала 1980-х. Также пройдет встреча с автором «Анабарской сказки» Виктором Ремизовым. Это исторический роман о русских первопроходцах XVII века, осваивавших Сибирь. Люди идут не только за книжными новинками, говорит автор проекта Books & Reviews Валерий Шабашов:

«Ведущие издательства со всей страны, большие и маленькие, стараются привезти новинки, которых еще нет даже на маркетплейсах. На выставку везут прямо из типографии, потому что издатели знают: москвичи и гости города любят эту ярмарку, приходят на нее с удовольствием и постоянно закупаются. Это и "Редакция Елены Шубиной", и издательство "Синдбад", которое привезло книгу Колсона Уайтхеда "Однажды в Гарлеме". Все стараются выставлять книги по ценам чуть ниже, чтобы люди окупали билеты. Помимо самих книг, будет обширная лекционная программа. Я отметил бы встречи с авторами. Также состоится своеобразный книжный батл между писателями о музыкальной индустрии».

На ярмарке non/fictioNвесна также представлены программа «Территория познания» для молодежи и детей, а еще зона комиксов. Для «охотников за книгами» сделали «Бук-сток» — развал с новинками и классикой по низким ценам. А рядом — антикварный и букинистический разделы. В 18-й раз на ярмарке работает Vinyl Club для меломанов с пластинками, дисками и винтажной техникой.

