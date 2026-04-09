Бусы попутали

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера документального фильма «Untold: Chess Mates», посвященного одному из главных скандалов в истории шахмат, который разразился в 2022 году. Его герои — лучший шахматист мира Магнус Карлсен и обвиненный им в читерстве молодой американский гроссмейстер Ханс Ниманн — добавили истории забавных деталей, но, строго говоря, не рассказали о ней ничего нового. Зато фильм, выход которого почти совпал с раскруткой нового проекта Карлсена — онлайн-платформы Take Take Take, превращающей его в конкурента плотно вовлеченного в скандал гиганта Сhess.com, кажется, кое-что рассказал о способах продвижения шахматного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Еще во время первых встреч с Хансом Ниманном (слева) Магнус Карлсен заподозрил неладное

Фото: Netflix Еще во время первых встреч с Хансом Ниманном (слева) Магнус Карлсен заподозрил неладное

Фото: Netflix

Фильм, премьера которого состоялась 7 апреля,— это второй для Netflix опыт освоения специфической шахматной вселенной. Первый — с сериалом «Ход королевы» 2020 года, сказкой про то, как девушка из послевоенной американской глубинки добирается до вершины иерархии и побеждает сильнейшего советского гроссмейстера,— оказался неожиданно удачным. Сейчас ставка была сделана на иной — документальный — жанр, а тема выбрана острая, но вроде бы еще не покрывшаяся пылью. С сентября 2022 года шахматный мир некоторое время увлеченно следил за тем, как развивается скандал, который инициировал только что добровольно расставшийся с принадлежавшим ему десять лет званием чемпиона мира, но остающийся общепризнанным королем игры Магнус Карлсен, обвинивший в читерстве, то есть мошенничестве, молодого американского гроссмейстера Ханса Ниманна.

Спрогнозировать, что новый релиз Netflix не повторит успех предыдущего, не так уж сложно. Понятно, что предполагает такого рода, как «Untold: Chess Mates», документалка,— открытия, признания, разоблачения. В фильме они почти отсутствуют.

На три четверти он состоит из повторения известных всем, кто увлекается шахматами, фактов. Сентябрь 2022 года. В третьем туре престижного супертурнира Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе Магнус Карлсен, казавшийся почти неуязвимым, вдруг проигрывает взявшемуся словно из ниоткуда 21-летнему Хансу Ниманну, а затем снимается с соревнований и, может быть, не абсолютно прямым текстом, но достаточно четко, чтобы ни у кого не оставалось простора для интерпретаций, обвиняет соперника-выскочку в читерстве, использовании подсказок.

Затем — продолжение на проходившем уже в онлайн-формате турнире Julius Baer Generation Cup. Вновь встретившись с Ниманном, Карлсен делает в партии всего один ход, а после второго в исполнении соперника сообщает, что сдается, и отключается от трансляции, теперь уже прямо сообщив про «читинг». Дальше — признание американца, что он и в самом деле мошенничал, когда был подростком, играя в интернете.

Расследование крупнейшей шахматной игровой платформы Chess.com, из которого следует, что юный Ниманн использовал подсказки более чем в 100 онлайн-партиях. Иск от Ниманна, настаивавшего на том, что на профессиональном уровне не мошенничал никогда, поданный в Федеральный окружной суд Восточного округа штата Миссури. В нем американский гроссмейстер требовал взыскать рекордные для своего вида спорта $100 млн за клевету, испорченную репутацию и карьеру с группы ответчиков, в том числе Карлсена и Chess.com, что вылилось в мировое соглашение между сторонами. Его трактовали скорее как поражение Ниманна, хотя после него шахматные дела у него, надо сказать, пришли в норму — играет на высоком уровне регулярно, но без ярких подвигов.

Пикантных подробностей, которых так ждали, в картине немного.

Вот Магнус Карлсен вспоминает, как еще до турнира в Сент-Луисе ему устроили партию против Ханса Ниманна на пляже в Майами, он ее легко выиграл, а уже потом, в официальном матче в рамках турнира FTX Crypto Cup в том же городе, вдруг уступил ему. И уже тогда у норвежца появились нехорошие мысли по поводу оппонента.

А вот уже Ниманн, все еще считающий себя невинной жертвой, описывая, как изменилась его жизнь после скандала, рассказывает, как однажды ему предложили $1 млн, чтобы сыграть партию совершенно голым. Ну подтекст понятен. В какой-то момент в шахматных пабликах вовсю гуляла версия про то, что контроль на офлайн-турнирах он обманывает, применяя анальные бусы, получающие сигналы от компьютера: какой ход нужно сделать, они подсказывают хитрыми вибрациями.

Рефлексии, иногда откровенно натужной, в «Untold: Chess Mates» много. Чего-то такого, что добавляло бы истории принципиально важных деталей, до сих пор остававшихся в тени,— почти нет.

Выдающийся российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник, который превратился в последние годы в главного борца с шахматным читерством, в ответ на просьбу “Ъ” оценить фильм прислал исчерпывающий, на его взгляд, пост одного из по посмотревших его пользователей X: «Одна из худших вещей, которые я когда-либо видел. Жутко скучно».

Впрочем, кое-что взгляд в этом неглубоком копании в шахматных фобиях и грехах все же цепляет. А именно энтузиазм, с которым воскрешают в памяти скандал Эрик Аллебест, Дэнни Ренш, Брюс Пандольфини, первые лица Chess.com, который, пока во многом благодаря его исследованиям разгорались страсти, еще нарастил аудиторию, а на излете того же 2022 года купил компанию Карлсена Play Magnus Group за $83 млн, обеспечив себе практически доминирующее положение на рынке. Единственное настоящее откровение фильма — это слова Аллебеста: «Анальные бусы — это было супер хорошо для нас!»

На него невозможно не обратить внимание, как и на еще одно занятное, помимо тайминга сделки Chess.com и Play Magnus Group, совпадение. Премьера «Untold: Chess Mates» соседствовала с объявлением о радикальном расширении сферы деятельности Take Take Take, нового проекта предприимчивого не только за доской Магнуса Карлсена: теперь это уже не просто «шахматный контент», а еще и все, что должно быть у игровой платформы. Словом, речь о полноценной конкуренции с лидером.

Илья Мерензон, глава World Chess, еще одного большого игрока на шахматном рынке, указал “Ъ” на то, что по условиям договора 2022 года норвежец связан жесткими обязательствами с Chess.com, запрещающими ему публично продвигать свои компании, поэтому фильм Netflix, показывающий «обратную» сторону шахмат, для него — «идеальная возможность получить пиар». Правда, эксперт сомневается, что эффект от погружения в старый материал без свежих нюансов будет заметным.

Алексей Доспехов