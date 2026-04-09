Бусы попутали

Netflix порылся в главном читерском скандале в истории шахмат

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера документального фильма «Untold: Chess Mates», посвященного одному из главных скандалов в истории шахмат, который разразился в 2022 году. Его герои — лучший шахматист мира Магнус Карлсен и обвиненный им в читерстве молодой американский гроссмейстер Ханс Ниманн — добавили истории забавных деталей, но, строго говоря, не рассказали о ней ничего нового. Зато фильм, выход которого почти совпал с раскруткой нового проекта Карлсена — онлайн-платформы Take Take Take, превращающей его в конкурента плотно вовлеченного в скандал гиганта Сhess.com, кажется, кое-что рассказал о способах продвижения шахматного бизнеса.

Еще во время первых встреч с Хансом Ниманном (слева) Магнус Карлсен заподозрил неладное

Фильм, премьера которого состоялась 7 апреля,— это второй для Netflix опыт освоения специфической шахматной вселенной. Первый — с сериалом «Ход королевы» 2020 года, сказкой про то, как девушка из послевоенной американской глубинки добирается до вершины иерархии и побеждает сильнейшего советского гроссмейстера,— оказался неожиданно удачным. Сейчас ставка была сделана на иной — документальный — жанр, а тема выбрана острая, но вроде бы еще не покрывшаяся пылью. С сентября 2022 года шахматный мир некоторое время увлеченно следил за тем, как развивается скандал, который инициировал только что добровольно расставшийся с принадлежавшим ему десять лет званием чемпиона мира, но остающийся общепризнанным королем игры Магнус Карлсен, обвинивший в читерстве, то есть мошенничестве, молодого американского гроссмейстера Ханса Ниманна.

Спрогнозировать, что новый релиз Netflix не повторит успех предыдущего, не так уж сложно. Понятно, что предполагает такого рода, как «Untold: Chess Mates», документалка,— открытия, признания, разоблачения. В фильме они почти отсутствуют.

На три четверти он состоит из повторения известных всем, кто увлекается шахматами, фактов. Сентябрь 2022 года. В третьем туре престижного супертурнира Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе Магнус Карлсен, казавшийся почти неуязвимым, вдруг проигрывает взявшемуся словно из ниоткуда 21-летнему Хансу Ниманну, а затем снимается с соревнований и, может быть, не абсолютно прямым текстом, но достаточно четко, чтобы ни у кого не оставалось простора для интерпретаций, обвиняет соперника-выскочку в читерстве, использовании подсказок.

Затем — продолжение на проходившем уже в онлайн-формате турнире Julius Baer Generation Cup. Вновь встретившись с Ниманном, Карлсен делает в партии всего один ход, а после второго в исполнении соперника сообщает, что сдается, и отключается от трансляции, теперь уже прямо сообщив про «читинг». Дальше — признание американца, что он и в самом деле мошенничал, когда был подростком, играя в интернете.

Расследование крупнейшей шахматной игровой платформы Chess.com, из которого следует, что юный Ниманн использовал подсказки более чем в 100 онлайн-партиях. Иск от Ниманна, настаивавшего на том, что на профессиональном уровне не мошенничал никогда, поданный в Федеральный окружной суд Восточного округа штата Миссури. В нем американский гроссмейстер требовал взыскать рекордные для своего вида спорта $100 млн за клевету, испорченную репутацию и карьеру с группы ответчиков, в том числе Карлсена и Chess.com, что вылилось в мировое соглашение между сторонами. Его трактовали скорее как поражение Ниманна, хотя после него шахматные дела у него, надо сказать, пришли в норму — играет на высоком уровне регулярно, но без ярких подвигов.

Пикантных подробностей, которых так ждали, в картине немного.

Вот Магнус Карлсен вспоминает, как еще до турнира в Сент-Луисе ему устроили партию против Ханса Ниманна на пляже в Майами, он ее легко выиграл, а уже потом, в официальном матче в рамках турнира FTX Crypto Cup в том же городе, вдруг уступил ему. И уже тогда у норвежца появились нехорошие мысли по поводу оппонента.

А вот уже Ниманн, все еще считающий себя невинной жертвой, описывая, как изменилась его жизнь после скандала, рассказывает, как однажды ему предложили $1 млн, чтобы сыграть партию совершенно голым. Ну подтекст понятен. В какой-то момент в шахматных пабликах вовсю гуляла версия про то, что контроль на офлайн-турнирах он обманывает, применяя анальные бусы, получающие сигналы от компьютера: какой ход нужно сделать, они подсказывают хитрыми вибрациями.

Рефлексии, иногда откровенно натужной, в «Untold: Chess Mates» много. Чего-то такого, что добавляло бы истории принципиально важных деталей, до сих пор остававшихся в тени,— почти нет.

Выдающийся российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник, который превратился в последние годы в главного борца с шахматным читерством, в ответ на просьбу “Ъ” оценить фильм прислал исчерпывающий, на его взгляд, пост одного из по посмотревших его пользователей X: «Одна из худших вещей, которые я когда-либо видел. Жутко скучно».

Впрочем, кое-что взгляд в этом неглубоком копании в шахматных фобиях и грехах все же цепляет. А именно энтузиазм, с которым воскрешают в памяти скандал Эрик Аллебест, Дэнни Ренш, Брюс Пандольфини, первые лица Chess.com, который, пока во многом благодаря его исследованиям разгорались страсти, еще нарастил аудиторию, а на излете того же 2022 года купил компанию Карлсена Play Magnus Group за $83 млн, обеспечив себе практически доминирующее положение на рынке. Единственное настоящее откровение фильма — это слова Аллебеста: «Анальные бусы — это было супер хорошо для нас!»

На него невозможно не обратить внимание, как и на еще одно занятное, помимо тайминга сделки Chess.com и Play Magnus Group, совпадение. Премьера «Untold: Chess Mates» соседствовала с объявлением о радикальном расширении сферы деятельности Take Take Take, нового проекта предприимчивого не только за доской Магнуса Карлсена: теперь это уже не просто «шахматный контент», а еще и все, что должно быть у игровой платформы. Словом, речь о полноценной конкуренции с лидером.

Илья Мерензон, глава World Chess, еще одного большого игрока на шахматном рынке, указал “Ъ” на то, что по условиям договора 2022 года норвежец связан жесткими обязательствами с Chess.com, запрещающими ему публично продвигать свои компании, поэтому фильм Netflix, показывающий «обратную» сторону шахмат, для него — «идеальная возможность получить пиар». Правда, эксперт сомневается, что эффект от погружения в старый материал без свежих нюансов будет заметным.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Как шахматы проникли в нашу жизнь и укоренились в ней

Международный день шахмат проводится с 1966 года в день основания Международной шахматной федерации (FIDE) 20 июля 1924 года&lt;br> На фото: актеры, одетые как персонажи «Алисы в Зазеркалье», играют в шахматы на гигантской доске на фестивале ChessFest на Трафальгарской площади в Лондоне

Фото: VICKIE FLORES / EPA-EFE / Vostock Photo

Старейшим известным предком шахмат является индийская игра чатуранга, заимствованная персами под названием шатрандж. После арабского завоевания Персии в VII веке шатрандж распространился в пределах арабского мира, позже стал известен европейцам&lt;br> На фото: артисты принимают участие в открытии Международного шахматного фестиваля в Иерусалиме

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Близкий к современному облик шахматы приобрели в конце XV века, когда ныне существующие ходы получили ферзь и слон. Игра значительно изменилась и стала более быстрой&lt;br> На фото: тысячи индийцев одновременно играют в шахматы на университетской площадке в городе Ахмедабад на западе Индии, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Фото: Amit Dave / Reuters

В середине XIX века возникает система международных соревнований, сначала между сильнейшими шахматистами разных городов и стран, позже в виде международных турниров&lt;br> На фото: популяризатор шахмат из Испании Рей Энигма (Король Загадок) позирует в своем знаменитом клетчатом костюме на площади Ла Сибелес в Мадриде

Фото: Miguel Pereira / Getty Images

Первым чемпионом мира по шахматам является австриец Вильгельм Стейниц, который обыграл Иоганна Цукерторта в официальном матче в 1886 году. Дольше всех чемпионом был немец Эмануил Ласкер (27 лет — с 1894 по 1921 год) &lt;br> На фото: посетительница шахматного фестиваля в Биле (Швейцария) с татуировкой пешки на лодыжке

Фото: PATRICK HUERLIMANN / EPA-EFE / Vostock Photo

В конце XX века в шахматах произошел раскол, поcле чего в 1993—2006 годах одновременно разыгрывались звания чемпиона мира по версии FIDE и по «классической» версии, сторонником которой был Гарри Каспаров (признан в России иностранным агентом). С 2006 года розыгрыш звания чемпиона мира унифицирован &lt;br> На фото: «живые» шахматы в итальянском городе Маростика

Фото: Manuel Romano / NurPhoto / Getty Images

С 2013 года чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен — обладатель целого ряда шахматных рекордов&lt;br> На фото: куклы израильских политиков на шахматной доске во время ежегодного парада в честь праздника Пурим в Израиле

Фото: ABIR SULTAN / EPA / Vostock Photo

В 1997 году разработанный IBM компьютер Deep Blue впервые победил человека&lt;br> На фото: посетитель международного автомобильного шоу «Автоэкзотика 2007» в традиционной арабской клетчатой гутре

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

По оценкам FIDE, cейчас в шахматы на планете играют свыше 600 млн человек&lt;br> На фото: фотомодель в клетчатых сапогах на съемке в Париже

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Существует версия, что первенство в применении шахматного символа для опознания такси в общем потоке машин принадлежит фирме Checker Motors Corporation, эмблемой которой была шахматная доска&lt;br> На фото: посетители выставки ретроавтомобилей на Воробьевых горах в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гигантская шахматная доска с логотипом «импортозамещение» на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Церемония запуска брендированного поезда «Шахматы» на Сокольнической линии Московского метрополитена

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Во время пандемии коронавируса условием посещения многих зрелищных мероприятий стала так называемая шахматная рассадка

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

У игроков сборной Хорватии клетчатая форма при игре как на выезде, так и дома

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В гонках клетчатый флаг обычно применяется на финише заезда, символизируя победу гонщика&lt;br> На фото: ежегодное ралли ретромобилей L.U.C Chopard Classic Weekend Rally в Москве

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Шахматная доска нарисована на пне внутри приюта, который принимает депортированных молодых мигрантов в Гондурасе

Фото: Esteban Felix / AP

В переводе с персидского «шах» означает король, а «мат» — повержен&lt;br> На фото: модель Су-75 «Сухой» Checkmate в рамках авиационно-космического салона МАКС-2021

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Шахматы получили новую волну популярности с выходом телесериала «Ход Королевы» (2020), в котором актриса Аня Тейлор-Джой сыграла шахматного вундеркинда Элизабет Хармон &lt;br>На фото: эмблема шахматного клуба в грузинском городе Гори

Фото: Sergei Grits / AP

Дизайнерская доска с фигурами, представленная на выставке «Женский взгляд на шахматы» во Всемирном зале шахматной славы в Сент-Луисе в США

Фото: Michael Thomas / Invision for World Chess Hall of Fame / AP Images / AP

