Гоночный инженер Джанпьеро Ламбьязе перейдет из Red Bull в McLaren в 2028 году

Команда «Формулы-1» McLaren объявила, что в 2028 году Джанпьеро Ламбьязе займет должность главного гоночного директора. Сейчас инженер работает в Red Bull.

Ранее Sky Sports сообщал, что в McLaren Ламбьязе предложили «существенно улучшенные финансовые условия». Отмечается, что его подписание «подтверждает намерение команды выигрывать титулы». По данным источника, в сотрудничестве со специалистом также были заинтересованы команды Aston Martin и Williams.

С 2016 года Джанпьеро Ламбьязе занимает пост гоночного инженера пилота Red Bull Макса Ферстаппена. За это время нидерландец стал четырехкратным чемпионом мира. После Гран-при Японии в марте Ферстаппен заявил, что вскоре может завершить карьеру из-за недовольства новым техническим регламентом.

Таисия Орлова