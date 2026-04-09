Нерезидентам разрешат операции с криптовалютой через российских посредников

Нерезиденты смогут проводить операции с криптовалютой в российском контуре через местных посредников, сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в эфире «Радио РБК».

«Ряд участников спрашивают, смогут ли они зайти напрямую на биржу? Нет, для этого как раз есть российские посредники, через кого нерезиденты смогут осуществлять операции. Нерезиденты могут выбирать несанкционных участников, а если они боятся как таковой российской стигмы, то в этом смысле им и напрямую нет смысла заходить»,— заявил господин Чистюхин.

Финансовые власти продвигают легализацию криптовалютного рынка. В Госдуму внесен пакет из трех законопроектов, подготовленных правительством на базе концепции Банка России. Документы направлены на формирование инфраструктуры обращения цифровых активов и установление правил для участников рынка.

