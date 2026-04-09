ЦБ не планирует создание криптовалютных резервов

Центробанк сейчас не обсуждает возможность создания резервов в криптовалюте, сообщил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в интервью радиостанции РБК. Однако в будущем такую возможность исключить нельзя, отметил член совета директоров Банка России.

«Все-таки мир так быстро меняется, что, может быть, в каком-то будущем криптовалюты станут настолько высоколиквидным инструментом, маловолатильным и даже с… обеспечительными механизмами, что этот вопрос тоже будет на повестке дня»,— отметил господин Чистюхин.

В феврале 2025 года Центробанк и Минфин согласовали законопроект о регулировании крипторынка в России. 23 марта его одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Согласно проекту, сделки с цифровой валютой смогут проводить лицензированные участники — биржи, брокеры и обменники. При этом криптовалюта не станет средством платежа внутри страны. Исключение сделают только для отдельных внешнеторговых контрактов. Кроме того, Центробанк создаст реестр цифровых депозитариев, которые будут учитывать права на криптовалюту и фиксировать адреса.