Война закаляет цены

Стоимость горячекатаного рулона в черноморских портах в марте выросла более чем на 5%, до $478–492 за тонну. Мировые котировки на прокат достигли максимумов с конца 2024 года из-за удорожания поставок стальной продукции из других стран, а также сокращения иранского экспорта в связи с военными действиями на Ближнем Востоке. Но фундаментальных факторов для дальнейшего роста цен аналитики не видят.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Горячекатаный рулон (HRC) в портах Черного моря в конце марта — начале апреля подорожал до $492 за тонну (FOB), говорится в обзоре консалтинговой компании Kept. Относительно января—февраля котировки выросли примерно на 5,5%. По данным MMI, средние цены на горячекатаный рулон толщиной 2–4 мм на этом базисе в марте достигли $478 за тонну, что на 5,7% больше, чем в феврале. В «Т-Инвестициях» указывают, что мировые котировки на прокат находятся на максимуме с конца 2024 года. В металлургических компаниях комментарии не предоставили.

Как поясняют в MMI, Россия экспортирует горячекатаный рулон преимущественно в страны региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Цены выросли из-за ограничений поставок из других стран, в первую очередь из Китая, за счет удорожания сроков и стоимости логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке, отмечают аналитики. Кроме того, добавляют в MMI, существенно сократились объемы экспорта горячекатаного проката из Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

О том, что российские экспортеры повышают цены на горячекатаный прокат для покупателей в Турции и регионе MENA из-за резкого роста стоимости доставки металла из Китая, сообщали и аналитики SteelOrbis (см. “Ъ” от 12 марта). По их данным, в 2025 году Россия увеличила экспорт горячекатаного рулона в Турцию на 58%, до 919 тыс. тонн, заняв второе место по поставкам после Китая, который отгрузил 1,36 млн тонн. В январе—феврале поставки этого проката в Турцию из РФ снизились на 37,4%, до 103,2 тыс. тонн.

По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в 2025 году производство стали в Иране выросло на 1,4%, до 31,8 млн тонн, в январе—феврале выплавка увеличилась на 7,9%, до 4,3 млн тонн. Иран занимает десятое место в рейтинге стран—производителей WSA.

Россия находится на шестом месте с 10,5 млн тонн за январь—февраль 2026 года.

По оценкам Argus, обсуждаемое перемирие и возможное открытие Ормузского пролива вряд ли скажется положительно на поставках стали из Ирана в ближайшее время. Как уточняют аналитики, ущерб, нанесенный сталелитейным заводам Mobarakeh Steel и Khuzestan Steel общей мощностью 14 млн тонн в год в результате авиаударов в конце марта, привел к приостановке производства, и возобновление выпуска может занять несколько месяцев.

Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что эскалация конфликта в Персидском заливе могла привести к определенным сокращениям поставок проката на мировом рынке и росту цен на фрахт. Данные факторы могли оказать тактическую поддержку ценам на российский горячекатаный прокат на базисе FOB Черное море, добавляет он. Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев отмечает, что рост российских экспортных цен на сталь связан как конфликтом на Ближнем Востоке, так и сезонным укреплением котировок в Китае. Рост мировых цен, говорится в обзоре аналитиков, привел к сокращению премии на внутреннем рынке и снижению доли импортной стали.

Но долгосрочного роста экспортных котировок аналитики пока не ожидают. «Не прослеживаются драйверы повышенного потребления в каких-либо регионах мира, нет причин ожидать существенного сокращения экспорта из Китая»,— отмечают в MMI. Борис Красноженов также считает, что говорить о продолжительном ралли в ценах на базовый прокат пока рано. Помимо давления поставок из КНР, поясняет он, инфляция издержек в мировом секторе черной металлургии фактически отсутствует.

В Kept ожидают укрепления цен на стальную продукцию на горизонте до 2029 года в случае стабилизации на мировых рынках и роста промышленности. В этом сценарии цены на горячекатаный прокат в портах Черного моря могут вырасти в 2026–2029 годах на 18%, до $598 за тонну. Без этих факторов котировки будут увеличиваться только за счет инфляции и в 2029 году достигнут $520 за тонну, считают аналитики.

Анатолий Костырев