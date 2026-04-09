Жители Ярославской области могут подтвердить возраст через Мах в 322 магазинах

В Ярославской области в 322 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» можно подтвердить свой возраст через мессенджер Мах, создав в нем цифровой ID. Об этом сообщили в правительстве области.

Торговые сети начали внедрять механизм в работу в сентябре 2025 года. Он позволяет купить товары 18+ (алкоголь, табак, энергетики) без предъявления бумажных документов, а на кассах самообслуживания дает возможность пробить товар без вызова сотрудника.

«Чтобы подтвердить возраст, покупателю достаточно перейти в профиль "Мах", открыть вкладку "Цифровой ID", выбрать сценарий "Подтвердить возраст" и показать экран смартфона для считывания кассиру или кассе самообслуживания»,— пояснили в областном правительстве.

«Ъ» сообщал, что с 1 сентября 2026 года наличие опции с подтверждением возраста через Max станет обязательным во всех магазинах России. Таким же образом можно будет подтверждать льготы и карты лояльности торговых сетей. Вместе с тем подтвердить возраст или соцстатус по-прежнему можно будет с помощью бумажных документов.

Алла Чижова