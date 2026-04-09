Западные вузы набрали хвостов

В США и Великобритании усиливается кризис на рынке высшего образования, сообщают The Wall Street Journal и The Guardian. По словам собеседников “Ъ FM”, это может сказаться на решении российских абитуриентов при выборе образовательных программ за границей.

По данным аналитического центра Higher Education Policy Institute (HEPI), многие британские университеты накопили огромные долги и стали набирать больше студентов, чем реально готовы обучать.

Результатом стали переполненные аудитории и нехватка общежитий. В десятку вузов, чьи долги минимум в полтора раза превышают годовой доход, попали, например, Вестминстерский университет и колледж в Кардиффе. Впрочем, из-за кризиса страдают и студенты самых престижных заведений, рассказал “Ъ FM” Артем, выпустившийся из Кембриджа в прошлом году:

«Мое второе обучение проходило под эгидой бесконечных забастовок преподавателей, потому что в Британии в этой сфере довольно низкий уровень оплаты труда. Это вело к срыву занятий, переносу или отмене пар. Ребята на моей программе, которые сами оплачивали обучение без стипендий, были очень недовольны. В публичном дискурсе сейчас тоже обсуждается тема снижения качества образования в Британии. Часто университет активно набирает людей и формирует большие учебные группы, что ведет к меньшему индивидуальному времени, которое профессор может уделить каждому студенту».

Как пишет WSJ, в США 400 частных колледжей могут закрыться в ближайшие годы. Этот рынок, наоборот, сталкивается с нехваткой студентов. На это повлияли ужесточение визовых правил и растущие сомнения молодых американцев в необходимости диплома.

В результате число студентов в некоторых вузах среднего звена за 10 лет сократилось почти вдвое.

На этом фоне у российских абитуриентов растет спрос на другие направления, отмечает гендиректор компании Open World Education Group Григорий Угаров:

«У небольших частных учебных заведений, коих в Америке достаточно много — порядка 4,5 тыс., — есть экономические проблемы. У российских студентов такие вузы востребованы, потому что не все имеют отличные оценки для поступления в топовые колледжи. Обычно в самых известных университетах более жесткая конкурентная атмосфера, туда сложнее получить стипендии и скидки. На самом деле необязательно учиться в Оксфорде или Кембридже — есть много других прекрасных мест. Более того, существуют рейтинги вузов по специальностям: кому-то нужен дизайн, кому-то медицина. А Гарвард, например, никогда не был лучшим по инженерии и строительству.

Кризис в американских и британских вузах — это не тотальный обвал системы образования. Учреждения решают проблемы, оптимизируя расходы и привлекая дополнительные средства. На этом фоне стало более востребованным азиатское направление. Люди стали больше интересоваться Китаем, Южной Кореей, Сингапуром, Японией. Появились хорошие варианты недорогого международного образования с получением двойных дипломов с американской, австралийской, английской двойными программами. В Юго-Восточной Азии есть смысл получать образование, потому что там меньше конкуренции и можно большего добиться».

По данным Studyportals, интерес иностранных абитуриентов к программам магистратуры в США снизился на 60% за год. Особенно упал спрос со стороны студентов из Ирана, Непала и Индии.

Ульяна Горелова