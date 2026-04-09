Путин подписал закон о кассационной реформе

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет систему пересмотра вступивших в силу решений мировых судей, сообщается на сайте Кремля. Госдума одобрила документ 24 марта 2026 года, Совет федерации — 1 апреля.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно изменениям, верховные суды республик, краевые и областные суды признаны вышестоящими инстанциями по отношению к мировым судьям в соответствующих регионах.

Закон также передает пересмотр в кассационном порядке решений мировых судей и апелляций районных судов президиумам региональных судов. То есть решения мировых судей будут проверять не кассационные суды общей юрисдикции, как сейчас (их всего 9 на 89 субъектов РФ), а суды тех регионов, где они были приняты. Полномочия кассационных судов общей юрисдикции в этой части прекращаются.