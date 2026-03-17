Профильный комитет Госдумы рекомендовал одобрить кассационную реформу

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 16 марта рекомендовал принять во втором и третьем чтении пакет законопроектов Верховного суда (ВС), направленных на изменение системы пересмотра вступивших в силу решений мировых судей (принят в первом чтении 10 февраля). Инициатором реформы выступил председатель ВС Игорь Краснов.

Предполагается, что решения мировых судей будут проверять не кассационные суды общей юрисдикции, как сейчас (их всего 9 на 89 субъектов РФ), а суды тех регионов, где они были приняты. При этом ожидается переход от «сплошной» кассации к «выборочной», а если жалоба не будет рассмотрена, гражданин сможет обратиться в ВС. Ко второму чтению коммунисты предложили поправки, согласно которым в таком случае жалобы граждан должен рассматривать не президиум ВС, а судебная коллегия суда соответствующего уровня. Однако эту идею комитет не поддержал.

Присутствовавший на заседании первый зампред ВС Владимир Давыдов сказал, что реформа приблизит судебную систему к населению и поспособствует тому, что «люди чаще будут использовать свое право на обжалование». Он также подверг сомнению ранее высказанный коммунистами аргумент о том, что граждане могут участвовать в судебном заседании по видеосвязи: «Личное присутствие предпочтительнее».

Председатель комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»), в свою очередь, подчеркнул, что законопроекты позволят перераспределить нагрузку на судей: «Как показывают данные 2024 года, кассационные суды перегружены — тысячи дел по жалобам на мировых судей. Региональные суды, отвечающие за мировую юстицию, смогут лучше контролировать практику. Сохранение права обжалования в Верховный суд гарантирует защиту прав граждан. Эти изменения не потребуют дополнительных расходов».

Ксения Веретенникова