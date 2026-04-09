Матвиенко: Россия никогда не позволит посягнуть на Калининград

Председатель Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Калининград, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Визит приурочен к отмечаемой 9 апреля памятной дате — 81-й годовщине взятия Кёнигсберга в ходе Великой Отечественной войны — и к 80-летию образования Калининградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В беседе с журналистами госпожа Матвиенко выразила обеспокоенность агрессивной риторикой западных стран, которые угрожают превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО. «Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда»,— заверила председатель СФ. По ее словам, любая провокация в отношении Калининграда повлечет «сокрушительный адекватный ответ», а российская власть сделает все, чтобы «калининградцы ни в малейшей мере не почувствовали какие-то ограничения или ухудшения условий жизни».

Как сообщила пресс-служба СФ, в ходе визита Валентина Матвиенко обсудила перспективы социально-экономического развития региона с главой области Алексеем Беспрозванных. Спикер, в частности, поддержала предложение губернатора о создании в Калининграде филиала Национального центра «Россия» как площадки, «демонстрирующей достижения России и формирующей чувство гордости за страну».

Моника Симонян