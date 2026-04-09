«Газпром нефть» разместит облигации с переменным купоном на 100 млрд рублей

ПАО «Газпром нефть» разместит облигации серии 005Р-06R с переменным купоном на три года, сообщил источник «Интерфакса» на финансовом рынке. Объем размещения составит 100 млрд руб.

Сбор заявок на выпуск облигаций прошел сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Выплаты планируются ежемесячно. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки ЦБ. Финальный ориентир спреда к ставке составляет 150 базисных пунктов.

Организаторами выпуска бумаг выступают Газпромбанк (ГПБ), Альфа-банк, банк «ДОМ.РФ», МКБ, МТС-Банк, инвестиционный банк «Синара» и Совкомбанк. Агент — также ГПБ. Техразмещение облигаций пройдет 16 апреля.