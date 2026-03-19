Забайкальца заподозрили в оправдании ракетного обстрела Белгородской области

Следственный отдел УФСБ России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении местного жителя за оправдание ракетных ударов, нанесенных по жилому дому в Белгородской области (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом в своем Telegram-канале сообщила антитеррористическая комиссия Забайкальского края.

Установлено, что фигурант со своего аккаунта в мессенджере Telegram оставлял комментарии в каналах антироссийской направленности. В своих сообщениях он оправдывал террористические действия украинских спецслужб, в том числе ракетный обстрел жилого дома в Белгородской области.

Фигуранта задержали сотрудники ФСБ. Проводятся следственные действия.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что житель Белгорода получил 6,5 года за оправдание терроризма в интернете.

Кабира Гасанова