В офисе Конфедерации труда России прошли обыски

Правоохранительные органы провели обыски в офисе Конфедерации труда России (КТР) в Москве и ее членских организациях, сообщают «Известия». По информации телеканала, обыски связаны с уголовным делом по статье о мошенничестве.

Силовики изъяли материалы с символикой немецкого Фонда имени Фридриха Эберта (признан нежелательным в России) и USAID, сообщает РЕН ТВ. Перед обысками некоторые сотрудники Конфедерации заявили о растрате денег, направленных на гуманитарную помощь Вооруженным силам России, утверждает Telegram-канал Baza.

По информации Baza, обыски также прошли в офисе Российского профессионального союза моряков, который входит в КТР. Союз подозревают в сотрудничестве с британской Международной федерацией транспортных рабочих (признана нежелательной в России), пишет Telegram-канал. По его данным, правоохранительные органы предполагают, что иностранная организация блокировала российские суда в иностранных портах и направляла деньги на поддержку ВСУ.

Конфедерация труда России была создана в 1995 году. Это общероссийское объединение профсоюзов, в которое входят 14 членских организаций. Они охватывают транспортный и производственный секторы экономики, сферы образования, здравоохранения и культуры и сферу услуг.