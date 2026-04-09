В Петербурге утвердили график разводки мостов на сезон 2026 года

В Санкт-Петербурге навигационный сезон в 2026 году начнется 10 апреля и завершится 30 ноября. График разводки мостов на этот период уже утвержден, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В течение сезона для пропуска судов на регулярной основе будут разводить 12 мостов. Через Неву разводятся Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского и Володарский. Сообщение центра города с Васильевским островом обеспечивают Благовещенский и Дворцовый мосты.

Биржевой и Тучков мосты, соединяющие Петроградскую сторону с Васильевским островом, разводятся через Малую Неву. Через Большую Невку проходят Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты.

