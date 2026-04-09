Испытания многоразовой ракеты «Амур-СПГ» запланировали на 2028 год

Пуск и посадка экспериментального образца многоразовой ракеты «Амур-СПГ» намечены на 2028 год, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«В прошлом году утверждены технические задания на ракету среднего класса "Амур-СПГ" и на прототип возвращаемой первой ступени… Это очень важный шаг к новому поколению отечественных средств выведения, основанному на многоразовых технологиях»,— заявил господин Мантуров на пленарном заседании Российского космического форума в Национальном центре «Россия» (цитата по «РИА Новости»).

Космический ракетный комплекс «Амур-СПГ» предназначен для вывода автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей на орбиту с космодрома Восточный с помощью ракеты среднего класса. Ракета двухступенчатая, с последовательным соединением блоков.

Ее ключевые особенности — двигатели на жидком кислороде и сжиженном природном газе (СПГ) с возможностью многократного включения, а также возвращаемая первая ступень для повторного использования. Создание комплекса позволит снизить стоимость запусков, внедрить новые технологии и обеспечить более доступные пусковые услуги для государственных и коммерческих заказчиков.