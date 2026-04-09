Пит или не Пит

Угроза срыва переговоров между Вашингтоном и Тегераном вновь сделала одним из главных действующих лиц иранского кризиса военного министра США Пита Хегсета. Вскоре после объявления Трампом перемирия он неожиданно выдвинул новый ультиматум Ирану, потребовав от него добровольно передать американской стороне накопленный уран или вновь подвергнуться ударам. Воинственность и нетерпимость Пита Хегсета, снискавшего себе славу главного «ястреба» в администрации США, вызывает жесточайшую критику со стороны политических оппонентов, добивающихся его отставки. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Министр войны США Пит Хегсет

Еще до того, как объявивший перемирие с Ираном президент Трамп пригрозил Тегерану возобновлением военной операции в случае провала переговоров в Исламабаде, с воинственными заявлениями в адрес Исламской Республики 8 апреля выступил военный министр США Пит Хегсет.

Сообщив на брифинге в Вашингтоне о том, что США «только что одержали решающую военную победу в операции "Эпическая ярость"», глава Пентагона признал, что еще одна поставленная президентом Трампом задача — окончательное закрытие иранской ядерной программы — остается для США нерешенной.

Как следует из заявления главы военного ведомства США, после объявления перемирия Иран стоит перед выбором: передать американской стороне накопленный уран добровольно или быть готовым к тому, что США возобновят военную операцию и изымут его силой.

«Прямо сейчас уран зарыт. И мы следим за ним. Мы знаем точно, что у них есть. И они знают это. И либо они дадут его нам, либо мы заберем его, мы достанем его. Или если нам придется сделать что-то еще самим, как мы поступили в ходе операции "Полуночный молот" (удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.— “Ъ”), то мы сделаем это»,— сообщил Пит Хегсет.

Выдвинувшийся на роль главного «ястреба» в администрации США, позиция которого резко отличается от умеренного подхода вице-президента Вэнса, Пит Хегсет одновременно стал и главной фигурой под боем, вызвав жесточайшую критику со стороны политических оппонентов еще до начала военной операции против Ирана.

Общественное недовольство министром в полную силу проявилось после масштабных чисток в Пентагоне. В начале апреля он уволил начальника штаба сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа и еще нескольких высокопоставленных офицеров. Официальная причина — «время для смены руководства», однако, согласно утечкам, Пит Хегсет стал избавляться от тех, кто не разделяет его взгляды или недостаточно лоялен президенту Трампу. Генерал Рэнди Джордж был назначен на свой пост президентом Байденом в сентябре 2023 года и был вынужден уйти задолго до истечения четырехлетнего срока своих полномочий.

Демократы в Конгрессе считают эти действия превышением полномочий, особенно на фоне конфликта с Ираном.

Главный демократ комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит назвал шаги министра Хегсета «безосновательными». Он также стал одним из главных инициаторов вызова Пита Хегсета в Конгресс, где тот в конце апреля должен будет давать показания по войне с Ираном.

При этом возмущены не только демократы. Член Палаты представителей Дон Бэкон (республиканец от штата Небраска, генерал ВВС в отставке) тоже раскритиковал главу военного ведомства за отстранение от должностей высокопоставленных военачальников без объяснения причин, назвав такие действия аморальными. «Министр войны имеет законное право уволить этих высших офицеров, однако с моральной точки зрения это неправильно и неразумно. Более того, он обязан дать объяснения гражданам — налогоплательщикам»,— написал Дон Бэкон в соцсети X.

Еще один скандал связан с обвинениями членов ближайшего окружения Пита Хегсета в «военном мародерстве» (war profiteering). В конце марта газета The Financial Times сообщила, что брокер Хегсета пытался инвестировать миллионы долларов в оборонные фонды (ETF), причем произошло это накануне операции против Ирана.

В частности, по информации издания, финансовый консультант министра (его имя не называется) пытался сделать крупную инвестицию в оборонный фонд Black Rock — Defense Industrials Active ETF.

В статье отмечается, что среди крупнейших позиций фонда оказались самые известные военно-промышленные корпорации: RTX, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Palantir. То есть компании, которые могли выиграть от роста оборонных расходов. Пентагон назвал эти обвинения «полностью сфабрикованными», однако в Конгрессе уже потребовали проведения расследования.

На этом фоне член Конгресса от Демократической партии Яссамин Ансари потребовала запустить процедуру импичмента главы Пентагона. Как сообщает издание Axios, она обвинила Хегсета в «неоднократном нарушении присяги и долга перед конституцией», создании угрозы жизни военнослужащих и возможных военных преступлениях в ходе операции в Иране.

По информации газеты The Washington Post, копится раздражение в отношении министра и в Белом доме. Как отмечает издание, Хегсет вводил в заблуждение президента Трампа относительно успехов в войне с Ираном, занижая потери и преувеличивая ущерб, нанесенный иранским системам ПВО.

По версии The New York Post, глава Пентагона опасается того, что его могут заменить министром армии Дэниелом Дрисколлом, если президент Трамп решит сделать Хегсета «козлом отпущения» за неудачи в иранской кампании.

Согласно многочисленным утечкам, Дэниел Дрисколл выглядит как фигура, которая набирает силу внутри команды Трампа. Он опытный военачальник и при этом одноклассник и друг вице-президента Вэнса.

Учитывая все это, в случае если переговоры о прекращении огня с Ираном провалятся, Хегсет, по мнению экспертов, может быть принесен в жертву как ответственный за «неверное информирование» президента и провал реализации его повестки. Так сценарий станет еще более реальным, если демократы в Палате представителей запустят процедуру импичмента за удары по гражданским объектам Ирана или начнут расследование финансовых махинаций в Пентагоне.

Екатерина Мур