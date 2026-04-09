77% опрошенных венгров поддерживают членство страны в ЕС

Большинство граждан Венгрии — 77% — поддерживают членство своей страны в ЕС. 75% венгров в разной степени доверяют Евросоюзу. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Европейским советом по международным отношениям в преддверии парламентских выборов в Венгрии. Опрос проводился с 26 марта по 1 апреля, в нем приняли участие 1001 человек.

Тех, кто полностью доверяет Евросоюзу (23% опрошенных), как следует из опроса, оказалось больше тех, кто полностью доверяет ведущим политикам страны. О полном доверии премьер-министру Венгрии Виктору Орбану сообщили 17% участников опроса, председателю оппозиционной Партии уважения и свободы Петеру Мадьяру — 19%.

Большинство (68%) высказали мнение, что следующее правительство страны должно изменить подход к ЕС. В области внешней политики страны почти половина опрошенных (46%) высказалась за более тесное сближение Венгрии с европейскими партнерами, 17% — за то, что Венгрия должна балансировать между Западом, Россией и Китаем, а 7% — за усиление связей с Россией и Китаем.

Отвечая на вопрос об отношениях с Россией, 9% венгров назвали ее союзником Венгрии, 37% — необходимым партнером, с которым нужно сотрудничать стратегически, 8% — соперником, 22% — противником, с которым Венгрия находится в конфликте.

