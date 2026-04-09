В Сербии арестовали семерых сотрудников нефтяной компании за кражу авиатоплива

В Сербии арестовали семерых сотрудников сербской нефтяной компании NIS по подозрению в «присвоении или растрате при осуществлении хозяйственной деятельности». Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

Среди задержанных — сотрудники в возрасте от 1979 до 2001 года рождения. По версии следствия, на парковке в непосредственной близости от аэропорта Никола Тесла подозреваемые перекачивали в частный микроавтобус нефтепродукты из автоцистерны NIS, предназначенной для регулярной заправки самолетов. Таким образом они присвоили вверенное им имущество.

Подозреваемых арестовали на срок до 48 часов. Позднее их доставят в Высшую прокуратуру Белграда для предъявления обвинений.