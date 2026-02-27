Нижегородская область вошла в рейтинг регионов с крупнейшим дефицитом бюджета

Дефицит бюджета Нижегородской области в 2025 году оказался одним из крупнейших в РФ. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», дефицит составил 63,4 млрд руб.

Также Нижегородская область вошла в семерку регионов РФ с наибольшим ростом банковских кредитов, увеличив коммерческие заимствования в 3,7 раза. Также регион один из немногих вышел на облигационный рынок, говорится в исследовании.

Агентство отмечает, что расходы региональных бюджетов в 2025 году росли более опережающими темпами, чем доходы. Расходы увеличились на 4,1%, а расходы — на 8,9%. Дефицитные бюджеты сложились более чем в 70 регионах, в структуре долга существенный рост показали коммерческие займы.

Как писал «Ъ-Приволжье», после последних корректировок бюджета Нижегородской области доходы составляют 336,4 млрд руб., дефицит — 33,4 млрд руб. Госдолг на 1 февраля оценивался в 216,4 млрд руб.

Владимир Зубарев