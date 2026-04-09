Выплыли новые наличные

Челябинская прокуратура увеличила размер неподтвержденных доходов в рамках иска об изъятии московской квартиры у депутата гордумы Александра Галкина. Новая цифра в размере 22 млн руб. озвучена на очередном заседании по делу 9 апреля в Центральном районном суде. Прокуратура уже в третий раз увеличивает сумму доходов, которую ставит под сомнение. Изначально она составляла 11 млн руб., а после — 15 млн руб. Адвокаты считают эту ситуацию «аномальной». Квартира, о которой говорится в иске, находится в одном из небоскребов элитного ЖК Hide в Москве. Александр Галкин приобрел ее за 35 млн руб., в том числе за счет ипотеки. Прокуратура считает, что депутат не мог накопить остальную сумму для покупки такой недвижимости.



Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Старший помощник прокурора Ольга Фефелова прокомментировала, что еще 7 млн руб. неподтвержденных доходов выявили при анализе счетов Сбербанка.

По ее словам, эту денежную сумму депутат внес наличными. Прокурор также отметила, что 22 млн руб.— окончательный размер неподтвержденных доходов. В дальнейшем увеличивать его не планируется.

На заседании 9 апреля адвокат Александра Галкина, Александр Щербинин, назвал ситуацию с очередным увеличением размера неподтвержденных доходов аномальной.

«В моем понимании есть базовые величины, с которыми никто не спорит. Стоимость приобретения квартиры — 35 млн руб. Для покупки взят ипотечный кредит в размере 24 млн руб. С этим тоже никто не спорит. Законность происхождения этих денежных средств никто под сомнение не ставит. Из 35 млн вычитаем 24 млн руб. При всем моем желании у меня не получается цифра в 22 млн руб. И эта сумма у нас постоянно меняется. У нас три редакции исковых требований. Сначала 11 млн руб., потом 15 млн руб., сейчас 22 млн руб. Мы эту ситуацию находим аномальной. Точная цифра должна быть получена по результатам прокурорской проверки»,— высказал свою позицию адвокат.

Сторона защиты попыталась приобщить к материалам дела данные о волонтерской и общественной деятельности депутата. По словам адвоката, за счет этого Александр Галкин также осуществлял сбор средств, что могло отразиться на денежных поступлениях и расходах. Однако суд эти документы приобщать отказался.

На заседании объявили перерыв. Рассмотрение заявления прокуратуры продолжится 13 апреля.

Заявление к депутату городской думы Челябинска подали городская прокуратура и Росимущество в конце октября 2025 года. Они потребовали изъять у Александра Галкина элитную квартиру в Москве, приобретенную на якобы неподтвержденные доходы. Вторым ответчиком по делу также стала его супруга — Инна Мирошкина. Изначально размер неподтвержденных доходов был заявлен в 11 млн руб. Впоследствии прокуратура увеличила его до 15 млн руб. Согласно позиции надзорного ведомства, депутат не мог накопить такую сумму на покупку недвижимости.

Квартира, ставшая предметом спора, расположена в жилом комплексе Hide. Он находится рядом с рекой Сетунь в экологическом районе Раменки.

Жилой комплекс представляет собой три 41-этажных небоскреба. В одном из них находится квартира Александра Галкина площадью 62 кв.м и стоимостью в 35 млн руб.

Сторона защиты Александра Галкина на прошедших заседаниях утверждала, что 15 млн руб. Александр Галкин вложил в покупку квартиры за счет кредитов в банках, а также займов у друга — экс-депутата Законодательного собрания Челябинской области Дмитрия Ларина — и брата Евгения. Оба участвуют в деле в качестве третьих лиц. Прокуратура, в том числе, оспаривает договор займа между Дмитрием Лариным и Александром Галкиным из-за противоречивых обстоятельств передачи денег.

Прокурор Ольга Фефелова во время судебного процесса также указывала на дорогостоящий отпуск семьи Александра Галкина. По ее словам, они могли позволить себе два-три раза съездить на отдых за границу.

Александр Галкин с 2019-го года является депутатом гордумы Челябинска. В декабре депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг опубликовал в своем telegram-канале видеообращение родителей Александра Галкина к президенту Владимиру Путину и генеральному прокурору Александру Гуцану. В нем Елена Галкина просила «защитить их семью», указав, что сын Евгений является участником специальной военной операции, а супруг тяжело болеет.

Ольга Воробьева