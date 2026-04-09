При ударе БПЛА по кладбищу пострадали два жителя Донецка

Кладбище в Донецке подверглось удару беспилотника Вооруженных сил Украины. Пострадали два человека. Они госпитализированы, сообщила ТАСС пресс-служба Минздрава ДНР.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве. Атака на Южное кладбище в Буденновском районе произошла 9 апреля во время похоронной процессии, пишет ТАСС со ссылкой на очевидца.

Еще два человека пострадали при ударах БПЛА в Горловке в ДНР, написал мэр Иван Приходько в Telegram-канале. По его словам, в Центрально-Городском районе поврежден многоквартирный дом.