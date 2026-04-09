Более сотни жителей Кубани примут участие в конкурсе почтальонов

В Краснодарском крае 132 жителя подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Земский почтальон — 2026». Об этом сообщила пресс-служба «Почта России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Участниками конкурса стали специалисты из населенных пунктов Кубани с численностью населения до 50 тыс. человек, имеющие опыт работы не менее одного года. Возраст претендентов на звание «Земский почтальон» из Краснодарского края — от 33 до 80 лет.

9 апреля завершается отборочный этап Всероссийского конкурса. Заявки уже подали более 2 тыс. человек по всей стране, в том числе 132 жителя Кубани. В топ-3 по количеству поданных заявок в регионе вошли Лабинский, Туапсинский и Павловский районы края.

Второй этап конкурса пройдет с 10 по 24 апреля. В этот период региональные экспертные комиссии оценят поступившие заявки и выберут финалистов. Очный финал состоится 26 мая в Москве.

Как отметила директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак, у почтальонов важная социальная миссия, они приходят к людям даже в самые отдаленные поселки и хутора — по зову сердца и в любых условиях выполняют свой служебный долг.

Конкурс «Земский почтальон» проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Единой России» «Российское село». В число его организаторов также входят «Почта России», Министерство сельского хозяйства РФ, Минцифры РФ и Профсоюз работников связи России.

Сергей Емельянов