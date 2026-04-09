В Ярославле не смогли продать «дом со штурвалами»

В Ярославле признаны несостоявшимися торги по продаже объекта культурного наследия «Дом жилой Шварева и Ручкиной с воротами» конца XIX века, известного местным жителям как «дом со штурвалами». Согласно опубликованному на площадке «ГИС Торги» протоколу подведения итогов торгов, на аукцион не было подано заявок.

Историческое здание находится в Красноперекопском районе на улице 1-я Новостройка и было оценено в 6,1 млн руб. Особенностью объекта является светелка — комната над вторым этажом. Ранее фасады здания украшали шестеренки, похожие на штурвалы.

Здание было изъято у собственников в связи с непроведением мер по сохранению объекта культурного наследия. В настоящее время историческое здание находится в неудовлетворительном состоянии и не используется.

Алла Чижова