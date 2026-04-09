На световые шоу на стенах Нижегородского кремля потратят 20 млн рублей

ГБУ «Нижегородский кремль» проводит электронный аукцион на организацию светового шоу на стенах и башнях кремля во время праздничных и событийных мероприятий 2026 года. Начальная стоимость контракта составляет 19,99 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Больше всего средств потребуется на Новый год (7,84 млн руб.). К конференции ЦИПР шоу обойдется в 3,7 млн руб. На День города — 3,55 млн, на День народного единства — 2,7 млн руб., на День Победы — 2,2 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году на эти цели выделяли 43 млн руб. Контракт охватывал восемь событий, включая также День космонавтики, День памяти и скорби и День России.

Галина Шамберина