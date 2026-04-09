Балицкий заявил о планах вернуть электричество в Запорожской области к концу дня

В Запорожской области проходят аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Электроснабжение планируют полностью восстановить до конца дня.

«При условии стабильной оперативной обстановки ориентировочный срок полного восстановления электроснабжения — до конца текущих суток»,— сообщил губернатор. Он отметил, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы восстановить подачу электричества как можно скорее.

Сегодня, по словам господина Балицкого, по «значительной части» Запорожской области прошли аварийные отключения энергии. Социально значимые объекты в регионе подключили к резервным источникам питания. Генераторы обеспечивают водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры. Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, полностью обесточен — критическая инфраструктура и соцобъекты города работают от дизельных электрогенераторов. Энергетики выясняют причины отключения.