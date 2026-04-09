В Анапе откроют корпус детского лагеря на 800 мест
После длительного простоя и реконструкции летом 2026 года в Анапе откроются детские здравницы. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова, подчеркнув, что на курорте также планируется открытие нового детского оздоровительного корпуса на 800 мест.
В одном из детских лагерей Анапы капитальный ремонт проводился с 2021 года. В настоящее время на объекте заменили коммуникации, обновили столовую и спальный корпус, а также провели работы по усилению мер безопасности. Лагерь планируют открыть к лету, он будет рассчитан на 150 мест, еще порядка 50 мест вмещает в себя палаточный лагерь на территории.
Реконструкция проводится в еще одном лагере, расположенном на Пионерском проспекте Анапы. Как сообщила Светлана Маслова, на участке построили два новых корпуса, подрядчик намерен завершить работы в текущем году.
Мэр Анапы заявила, что детские здравницы курорта составляют более четверти от общего объема лагерей Краснодарского края, включая в себя свыше 40% мест. Каждый год в Анапе проходят оздоровление порядка 100 тыс. детей.