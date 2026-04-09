В Подмосковье подняли штрафы за неуплату парковки для руководителей и организаций

Депутаты Московской областной думы приняли поправки в региональный КоАП и повысили штрафы за игнорирование оплаты парковочного места для должностных и юридических лиц, сообщила пресс-служба ведомства. Размер санкций составил 5 тыс. руб. и 15 тыс. руб. соответственно.

До изменений действовал единый штраф — 2,5 тыс. руб. Теперь он сохраняется только для физлиц. Доля постановлений в отношении юридических лиц по итогам прошлого года превысила 13% от общего числа штрафов за неуплату парковки, отметили в думе.

Председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин сообщил, что в других регионах, включая Ставропольский край, Волгоградскую и Ленинградскую области, уже действует дифференцированный подход к ответственности за такие нарушения. По его оценке, этот механизм показал эффективность.