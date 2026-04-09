В порту Новороссийска обнаружили вредителей в партии салата из Египта

В партии салата-латука, поступившей из Египта в порт Новороссийска, выявили карантинного вредителя. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, в порту Новороссийска пресекли ввоз партии объемом 12,09 т. Специалисты фитосанитарного контроля обнаружили в салате западного цветочного трипса, который является карантинным объектом для Российской Федерации.

В целях недопущения заноса и распространения вредителя на территории РФ партию салата-латука направили на обеззараживание.

Кристина Мельникова