В Чувашии правоохранители разыскивают сбежавших из спецвагона заключенных

В Чувашии разыскивают шестерых заключенных, сбежавших из спецвагона поезда. Поиски ведутся в близлежащих населенных пунктах: в Сосновом Бору и микрорайоне Сельхозхимия никого не нашли, сообщает Mash.

По предварительным данным, осужденные разбили стекло и покинули состав во время короткой остановки. Заключенные покинули вагон двумя группами по три человека. Пятеро из них были в тапочках, один — в кроссовках. Один из беглецов при прыжке получил травму ноги и хромает.

Побег произошел 8 апреля около 09:30 с поезда Томск—Адлер. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ибресинского муниципального округа. Позже новость удалили, а в ФСИН России заявляли, что информация о побеге заключенных при конвоировании не соответствует действительности.

UPD: Источник «Ъ Волга-Урал» уточнил, что сбежавшие имели статус гражданских лиц. Побег произошел не из специального, а из обычного вагона. Разыскиваемые ранее подписали контракт с Минобороны РФ и направлялись в зону проведения СВО.

