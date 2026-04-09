Суд приговорил крымчанина к 17 годам колонии за госизмену

В Краснодаре краевой суд признал уроженца Республики Крым виновным в совершении государственной измены и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Сотрудникам управления ФСБ России по Краснодарскому краю стало известно, что крымчанин прослушивал в радиоэфире разговоры сотрудников спецслужб и охранников стратегического предприятия, находящегося на территории региона. Для своей противозаконной деятельности злоумышленник использовал специальное оборудование. Аудиозаписи радиообмена он передавал представителю разведки Украины.

За совершение преступления мужчина получил вознаграждение 569 тыс. руб. Эти средства конфискованы в пользу государства.

Анна Перова, Краснодар