Жителя Гулькевичского района осудили за посягательство на жизнь полицейского

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Гулькевичского района Виктору Сливенко, признанному виновным в покушении на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ). Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые единогласно подтвердили вину подсудимого.

По материалам дела, ночью 12 июня 2024 года Сливенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен полицейским для установления личности. Не согласившись с действиями сотрудника, он достал складной нож и нанес удар в область грудной клетки. Пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

С учетом обвинительного вердикта присяжных суд назначил Сливенко наказание по совокупности приговоров в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и дополнительное ограничение свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков