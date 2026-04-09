Бой с двумя неизвестными

В субботу, 11 апреля, в Лондоне состоится бой двух супертяжеловесов, полный всяких загадок. Загадка — это форма и амбиции британца Тайсона Фьюри, который еще пару лет назад, до столкновения с Александром Усиком, претендовал на статус короля категории, но после второго поражения от украинца почти полтора года не выходил на ринг. Сплошная загадка, несмотря на уже очень солидный опыт профессиональных выступлений,— это и российский соперник Фьюри Арсланбек Махмудов, гигант, чей потенциал, кажется, никто не может точно оценить.

Предстоящий бой между Тайсоном Фьюри (слева) и Арсланбеком Махмудовым представляет большой интерес, несмотря на то что на кону в нем нет никаких титулов

Фото: John Sibley / Reuters Предстоящий бой между Тайсоном Фьюри (слева) и Арсланбеком Махмудовым представляет большой интерес, несмотря на то что на кону в нем нет никаких титулов

В поединке, который пройдет на стадионе лондонского футбольного клуба «Тоттенхем», на кону нет никаких титулов, но умы представителей боксерского сообщества он бередит примерно так же, как некоторые, козыряющие титулами престижнее некуда. Но все ведь просто. Тайна, интрига — гарантия интереса к любому спортивному мероприятию. А тут с тайнами и интригами никаких проблем.

Например, никто не догадывается, что из себя представляет сейчас Тайсон Фьюри, ради чего он вообще дерется. Совсем недавно, всего-то пару лет назад британец был олицетворением таких понятий, как «боксерская харизма», «магнетизм».

Пережив в минувшем десятилетии всякое — допинговые ЧП, психические срывы, он смог перезагрузить грозившую рухнуть на взлете карьеру, завоевать чемпионский пояс и превратиться в претендента на звание безусловного короля супертяжелого веса, которого все обожают. Но сомнения насчет того, остался ли он тем же Фьюри, громадные.

Королевский ранг от него уплыл из-за двух подряд поражений от украинца Александра Усика в 2024 году. И второе, такое было подозрение, его надломило. После него Тайсон Фьюри объявил о том, что уходит из бокса, и довольно долго производил впечатление человека, который и в самом деле решил завязать с профессией: возраст уже далеко не юный — 37, а в боксе успел созреть целый отряд классных супертяжей куда моложе него. Заново продираться к верхушке неохота.

Но вот Тайсон Фьюри зачем-то решил вернуться, притом что всем известно, что 16-месячный перерыв между выступлениями для ветерана — это жутко много. За такое время можно покрыться ржавчиной, если только внутри по-прежнему не горит огонь, заставляющий пахать в прежнем режиме.

А по ремаркам Тайсона Фьюри не определишь, есть этот огонь или уже погас. С одной стороны, строит планы на будущее, рассказывая о том, что хотел бы наконец все-таки встретиться со своим соотечественником Энтони Джошуа, который тоже был фронтменом супертяжелого веса и тоже, еще до Фьюри, попал под Усика.

С другой — честно признается, что загрустил, посмотрев состоявшийся в Лондоне неделю назад бой с участием двух его бывших оппонентов, других знаменитых супертяжей из той же генерации Деонтея Уайлдера и Дерека Чисоры: «Сердце разрывалось». А загрустил оттого, что увидел, как годы жестко забирают свое, то есть прежде всего мастерство. Да и Джошуа — так себе цель. Строго говоря, сбитый летчик.

Актуален перед этим матчем и вопрос «Who is Arslanbek Makhmudov?». Нет, конечно, все, кто интересуется боксом, знают, что это двухметровый гигант весом прилично за центнер, в смысле габаритов не уступающий Тайсону Фьюри.

Все знают, что у Махмудова была неплохая любительская карьера, а с некоторых пор он тренируется в Канаде вместе с замечательным полутяжем (до 79,4 кг) Артуром Бетербиевым и тем же, чем Бетербиев, по сути, выделяется,— мощью, тоннажем ударов. Но все равно непонятно, как его воспринимать. Послужной список чрезвычайно неоднозначный. Ярких побед — множество, в том числе над крепкими соперниками.

Но первое же столкновение с соперником топовым — немцем Агитом Кабайелом в 2023 году — вылилось в проигрыш нокаутом в четвертом раунде. А потом был еще один досрочный проигрыш — в поединке с итальянцем Гвидо Вьянелло…

В октябре 2025 года, добывая право на матч подороже и попрестижнее, Арсланбек Махмудов справился в Шеффилде с британцем Дэвидом Алленом, не слабаком, но и ничем особенно не примечательным боксером.

И, опять же, не так чтобы можно было разглядеть в нем спортсмена, в 36 созревшего для выдающихся свершений. Тренер Аллена Джеми Мур вообще сказал, что, на его взгляд, у российского гиганта ничего, кроме ставки на удар, в багаже нет: в сложном поединке он утонет.

Но, может быть, в данном случае ничего выдающегося от Арсланбека Махмудова и не требуется. Неизвестно же, с каким из двух Тайсонов Фьюри — с искрящим эмоциями харизматиком из прошлого или уставшим от бокса ветераном — ему предстоит встретиться.

Алексей Доспехов