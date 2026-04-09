В Челябинске задержали пристава по подозрению в получении взятки

Сотрудники УФСБ по Челябинской области и СУ СКР по региону задержали заместителя начальника отделения — заместителя старшего судебного пристава ГУФССП России по области Наталью Смышляеву. Ее подозревают в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник в силовых структурах.

Также был задержан заместитель директора частной охранной организации «Рубеж-К» Айдар Газимуллин по подозрению в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). По данным источника, Наталья Смышляева неоднократно предоставляла Айдару Газимуллину сведения из закрытых баз данных ФССП. Кроме того, она помогала ему избегать ответственности за уклонение от уплаты задолженности и не исполнять судебные решения, а также снижала исполнительный сбор. Пристав получила от директора компании не менее 470 тыс. руб. по одному из выявленных эпизодов.

По местам жительства и работы фигурантов провели обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска