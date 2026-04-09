Убыток «Овощей Черноземья» вырос в 3,8 раза, выручка сократилась на 5%

Липецкое ООО «Овощи Черноземья» (входит в холдинг «Эко-культура» Александра Рудакова) по итогам 2025 года получило чистый убыток в размере 1,17 млрд руб., что в 3,8 раза больше, чем в 2024-м (303,2 млн руб.). Выручка предприятия при этом сократилась на 5,2% — с 7,65 млрд до 7,25 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Рост убытка произошел на фоне падения валовой прибыли, которая сократилась на 42,9% — с 934,5 млн до 533,3 млн руб. Себестоимость продаж при этом практически не изменилась: увеличение составило 0,1% — с 6,71 млрд до 6,72 млрд руб. Коммерческие расходы выросли на 19,8% — с 171,5 млн до 205,5 млн руб. Управленческие расходы увеличились на 56,7% — с 114,5 млн до 179,4 млн руб. Прочие доходы сократились на 10,1% — с 517,5 млн до 465,4 млн руб. Прочие расходы при этом снизились на 68,6% — с 607,8 млн до 191 млн руб., однако это не компенсировало падение операционной эффективности.

По данным Rusprofile, ООО «Овощи Черноземья» зарегистрировано в Липецкой области в 2012 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей в теплицах. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Компания принадлежит Александру Рудакову через ООО «Эко-культура» и ООО «Эко-культура инвест». Гендиректор — Мария Акзамова.

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал о том, что большинство крупных тепличных комплексов Черноземья продемонстрировали снижение финансовых показателей по итогам 2025 года. Представители компаний объясняли это повышением ключевой ставки, а также снижением маржинальности бизнеса.

Ульяна Ларионова