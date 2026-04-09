В Ярославле не нашли подрядчика для благоустройства «Стрелки»

В Ярославле открытый конкурс по поиску подрядной организации для первого этапа благоустройства парка «Стрелка» признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Соответствующий протокол был опубликован на портале госзакупок 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Конкурс был объявлен 20 марта. Подрядчику предлагали за 64 млн руб. заменить тротуарную плитку, выполнить установку малых архитектурных форм, провести вырубку и посадку деревьев. Срок выполнения работ был обозначен до 15 августа 2026 года.

Парк будут благоустраивать в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Территория победила в голосовании в 2025 году.

Алла Чижова