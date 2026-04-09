Ночью 10 апреля температура в Московском регионе опустится ниже нуля

В ночь на 10 апреля в Московском регионе ожидаются заморозки до -2 °C и выпадет снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Предстоящей ночью ожидаются небольшие, по области местами умеренные, осадки в виде мокрого снега и снега. Температура воздуха при этом в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов»,— рассказали ТАСС синоптики.

В Москве и Подмосковье днем 10 апреля возможны небольшие и местами умеренные осадки. В столице температура воздуха поднимется до +6 °C, в области — до +8 °C. Согласно прогнозу Гидрометцентра, северный и северо-восточный ветер усилятся, порывы будут достигать 15 м/с. Ночью на дорогах может образоваться гололедица.

Над центральной и южной частями западной территории России продолжает действовать высокий малоподвижный циклон, отметили в Гидрометцентре. Из-за этого сохраняется прохладная и ветреная погода с осадками. При этом на севере усиливается антициклон, который постепенно начинает влиять на погоду Московского региона. Из-за роста атмосферного давления уже 12 апреля небо станет более ясным, воздух днем лучше прогреется, а ветер немного ослабеет. Синоптики также прогнозируют, что к концу недели местами пройдет небольшой дождь.