Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мастерскую придворного художника Николая II выставят на торги за 80 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» 18 апреля проведет торги, на которых будут представлены два необычных лота: историческая мастерская в Санкт-Петербурге, принадлежавшая придворному художнику императора Николая II, и дизайнерские апартаменты в московском комплексе «ВТБ арена парк». Стартовая цена петербургского объекта составляет 80 млн руб., московского — 110 млн руб, сообщила пресс-служба дома ТАСС.

Квартира-мастерская, принадлежавшая в первой трети XX века придворному художнику Николая II

Квартира-мастерская, принадлежавшая в первой трети XX века придворному художнику Николая II

Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Квартира-мастерская, принадлежавшая в первой трети XX века придворному художнику Николая II

Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Объект расположен в доме №16 по Каменноостровскому проспекту в Санкт-Петербурге. Здание было возведено в 1906 году по проекту архитектора Василия Шауба по заказу самого Липгарта. Мастерская площадью около 150 кв. м сохранила историческую планировку начала XX века, включающую большой колонный зал, бельведер, овальный кабинет и башню с круглыми окнами — архитектурную доминанту Австрийской площади.

Как отметили представители «Литфонда», пространство мастерской интересно не только с инвестиционной точки зрения, но и как редкий пример подлинной художественной среды. Интерьеры претерпели изменения от неоклассики Липгарта до модернистских решений 1960-х годов, когда здесь жил и работал художник Владимир Максимович Соколов.

Эрнест фон Липгарт сыграл важную роль в многолетнем пополнении музейного собрания Эрмитажа, а также в атрибуции знаменитой «Мадонны с цветком» («Мадонна Бенуа») Леонардо да Винчи и произведений таких мастеров, как Джованни Баттиста Тьеполо, Эль Греко, Пьетро Перуджино и Тициан. Известность в Российской империи Липгарт получил как портретист и декоратор, создавший, в частности, галерею портретов Николая II.

