Мастерскую придворного художника Николая II выставят на торги за 80 млн рублей

Аукционный дом «Литфонд» 18 апреля проведет торги, на которых будут представлены два необычных лота: историческая мастерская в Санкт-Петербурге, принадлежавшая придворному художнику императора Николая II, и дизайнерские апартаменты в московском комплексе «ВТБ арена парк». Стартовая цена петербургского объекта составляет 80 млн руб., московского — 110 млн руб, сообщила пресс-служба дома ТАСС.

Квартира-мастерская, принадлежавшая в первой трети XX века придворному художнику Николая II

Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Объект расположен в доме №16 по Каменноостровскому проспекту в Санкт-Петербурге. Здание было возведено в 1906 году по проекту архитектора Василия Шауба по заказу самого Липгарта. Мастерская площадью около 150 кв. м сохранила историческую планировку начала XX века, включающую большой колонный зал, бельведер, овальный кабинет и башню с круглыми окнами — архитектурную доминанту Австрийской площади.

Как отметили представители «Литфонда», пространство мастерской интересно не только с инвестиционной точки зрения, но и как редкий пример подлинной художественной среды. Интерьеры претерпели изменения от неоклассики Липгарта до модернистских решений 1960-х годов, когда здесь жил и работал художник Владимир Максимович Соколов.

Эрнест фон Липгарт сыграл важную роль в многолетнем пополнении музейного собрания Эрмитажа, а также в атрибуции знаменитой «Мадонны с цветком» («Мадонна Бенуа») Леонардо да Винчи и произведений таких мастеров, как Джованни Баттиста Тьеполо, Эль Греко, Пьетро Перуджино и Тициан. Известность в Российской империи Липгарт получил как портретист и декоратор, создавший, в частности, галерею портретов Николая II.