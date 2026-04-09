В Ярославской области с 15 апреля возобновится работа сезонных маршрутов

В Ярославской области с 15 апреля возобновляется работа сезонных маршрутов и вводится летнее расписание движения на межмуниципальных маршрутах. Об этом сообщили в правительстве области.

В Ярославле возобновится работа маршрутов № 106 Ярославль (Ярославль-Главный) — Ярославль (через сады Южные), № 108 Ярославль — сады Южные, № 129 Ярославль (КДП «Заволжье») — Туфаново, № 131 Ярославль — Введенье, № 523 Ярославль (КДП «Заволжье») — Середа.

В Рыбинске начнется работа маршрутов № 17 «Железнодорожный вокзал» — «Ж/д переезд» и № 190 Рыбинск — Кобостово, в Ростове Великом — № 105 Ростов («Микрорайон №1») — Шулецкие дачи, № 127 Ростов («Улица Добролюбова») — Меленки, № 127а Ростов («Улица Добролюбова») — Меленки.

В Переславле автобусы выйдут на маршруты № 116 Переславль-Залесский — сады «Химик-2» и № 119 Переславль-Залесский — Коровино, в Угличе — № 1с «Зеленая роща» — «Асфальтовый завод», №5с «Чурьяково» — «Очистные сооружения», №6с «Техникум» — «Очистные сооружения», №10с «Зеленая роща» — «Очистные сооружения», №15с «Чурьяковское кладбище» — «Очистные сооружения», №121 Углич («Улица Береговая») — Мельничное, №124 Углич — Выдры.

В Тутаеве возобновят работу маршруты №101 Тутаев («Дачная») — СНТ «Восход – 1, 2», №103 Тутаев («Дачная») — СНТ «Дружба-2», №104 Тутаев («Дачная») — СНТ «Маяк», №105 Тутаев («Дачная») — СНТ «Солнечный», №106 Тутаев («Дачная») — СНТ «Строитель», №107 Тутаев («Дачная») — СНТ «Текстильщик».

Также с середины апреля на летнее расписание переведут 27 автобусных маршрутов в связи с увеличением пассажиропотока на дачных направлениях. На части из них введут дополнительные рейсы, продлят время работы и выпустят дополнительный подвижной состав. Расписание появится на сайтах ГБУ ЯО «Яроблтранском» и «Яргортранса».

