В челябинской гимназии стартовал проект по дзюдо «Мой первый пояс»

В гимназии №1 Челябинска стартовал образовательный проект «Мой первый пояс» для учеников первых классов. Два месяца дети будут знакомиться с базовыми элементами дзюдо, сообщает пресс-служба партнера проекта — ЧЭМК.

Занятия проходят на уроках физической культуры под руководством профессиональных тренеров. Школьники учатся координации, дисциплине и безопасному поведению, а также работе в паре. Кроме того, дети разбираются в этических основах дзюдо: уважении, самоконтроле, взаимопомощи и ответственности. Проект завершится итоговым экзаменом, по результатам которого участникам вручат белый пояс.

Инициатива реализуется Центром дзюдо Дениса Ярцева при поддержке Федерации дзюдо России и Челябинским электрометаллургическим комбинатом. В прошлом году команда гимназии №1, куда входили участники проекта, заняла четвертое место среди 18 команд на всероссийских соревнованиях по школьному дзюдо.