Чистая прибыль «Озон Фармацевтики» по РСБУ превысила 2 млрд руб. в 2025 году

ПАО «Озон Фармацевтика» увеличило чистую прибыль по РСБУ на 7% — до 2,3 млрд руб. Это следует из отчетности компании за 2025 год, передает «Интерфакс».

Выручка компании составила 3,42 млрд руб. (+17% г/г). Валовая прибыль практически не изменилась, составив 2,61 млрд руб. против 2,63 млрд руб. годом ранее.

«Озон Фармацевтика» — один из лидеров по производству лекарственных препаратов в России. Специализируется на традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарств в области биотехнологий. Первый завод по производству дженериков компания открыла в 2000-е годы в Жигулевске Самарской области.

Сейчас на счету «Озон Фармацевтики» три исследовательские лаборатории и 16 производственных участков. Компания распоряжается 69 тыс. кв. м производственных и складских площадей, на которых задействованы более 2,5 тыс. специалистов. В 2025 году, следует из информации на сайте «Озон Фармацевтики», компания поставила на рынок более 330 млн упаковок лекарств.