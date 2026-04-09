Генералу подтвердили содержание

Бывшего руководителя новосибирского управления Росгвардии Василия Шушакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в 35 млн руб., оставили в СИЗО. Защита просила отпустить генерал-майора в отставке под домашний арест или залог, но в этом ей отказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Василий Шушаков не убедил суд в том, что заслуживает освобождения

Фото: Управление Федеральной службы ВНГ РФ по Новосибирской области

Фото: Управление Федеральной службы ВНГ РФ по Новосибирской области

2-й Восточный окружной военный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на решение о заключении под стражу экс-руководителя новосибирского управления Росгвардии Василия Шушакова.

Генерал-майора в отставке задержали 24 марта. Через день Новосибирский гарнизонный военсуд отправил бывшего силовика в СИЗО на два месяца. Защита оспорила это решение. Адвокат назвал предположением выводы суда первой инстанции о том, что его доверитель, оставшись на свободе, может попытаться скрыться или воспрепятствовать расследованию. Также, по мнению защиты, гарнизонный суд не принял во внимание тот факт, что Василий Шушаков положительно характеризуется, имеет ведомственные и государственные награды. Сторона защиты просила отпустить Василия Шушакова под домашний арест или залог.

«Мне 50 лет, из них 33 года я честно служил своей родине. Я ни разу не подвел государство, ни разу не подвел своих боевых товарищей. У меня дома сейчас шестилетний сын, у меня беременная дочь, у меня престарелые больные родители.

Куда мне бежать? Моя семья нуждается во мне, поскольку сейчас работает одна супруга. Ей нужна моя помощь и поддержка»,— сказал Василий Шушаков, принимавший участие в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО.

По словам экс-главы управления Росгвардии, у него в мыслях не было чинить препятствия следственным органам, более того, он по личной инициативе предоставил им некоторые документы.

Представитель прокуратуры заявил в процессе, что оснований для изменения меры пресечения Василию Шушакову нет. Согласился с ним и суд. Он оставил экс-силовика в СИЗО, отклонив апелляционную жалобу защиты.

По информации Следственного комитета России, в 2024 году государственный заказчик и ООО «СтройСиб» заключили многомиллионный контракт на поставку специального сооружения для учебной и целевой стрельбы. Обязанности по контролю за исполнением соглашения возлагались на генерала Шушакова, который на тот период возглавлял новосибирское управление Росгвардии. Руководитель ведомства, считает следствие, организовал оформление документов с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах и их оплату.

В результате государству в лице Росгвардии причинен ущерб на сумму свыше 35 млн руб.

Василий Шушаков родился в сентябре 1975 года в Алтайском крае. В 1996 году окончил Омскую высшую школу милиции. Работал в органах внутренних дел Омска, Новосибирска, подразделениях ОВД на транспорте. В 2005 году возглавил УВД по Центральному району Новосибирска, в 2011 году приступил к исполнению обязанностей замначальника полиции ГУ МВД России по Новосибирской области. В октябре 2016 года Василия Шушакова назначили на должность начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области. В июне 2018 года ему присвоили звание генерал-майора.

Константин Воронов