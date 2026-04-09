Кассация подтвердила решение суда Сочи об изъятии имущества экс-депутата ГД Напсо

Судебная коллегия по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции подтвердила законность обращения в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо и аффилированных с ним лиц. Как сообщили в пресс-службе суда, кассационные жалобы ответчиков отклонены как несостоятельные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее, в 2025 году, Центральный районный суд Сочи по иску Генеральной прокуратуры РФ постановил изъять активы, фактически принадлежавшие господину Напсо, но оформленные на родственников и доверенных лиц. В перечень вошли акции, земельные участки, а также жилые и коммерческие объекты общей стоимостью свыше 1,4 млрд руб., приобретенные, по выводам суда, с нарушением антикоррупционного законодательства. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.

Кассационный суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что доводы заявителей не опровергают выводов нижестоящих судов. В итоге ранее принятые судебные акты признаны законными и обоснованными, а требования Генеральной прокуратуры — соответствующими действующему антикоррупционному регулированию.

Юрий Напсо являлся депутатом Государственной думы VII созыва от ЛДПР с сентября 2021 года, представляя интересы Краснодарского края и Ростовской области. В апреле 2025 года нижняя палата парламента досрочно прекратила его полномочия в связи с длительным отсутствием на заседаниях. Сам господин Напсо пояснял, что значительную часть времени находился в отпуске без содержания и на больничном.

Вячеслав Рыжков