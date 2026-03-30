Металлурги ищут спасения субсидий

У крупных металлургических компаний — «Северстали» (MOEX: CHMF) и «Мечела» (MOEX: MTLR) — возникли сложности с полученными субсидиями на поддержку экспорта. Из-за низких мировых цен и крепкого рубля компании могли не показать нужный оборот и теперь оспаривают решения Минпромторга о возврате средств на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам. Бизнесу потребуется доказать определяющую роль форс-мажорных обстоятельств, что сделать крайне сложно, отмечают юристы.

Структуры «Северстали» и «Мечела» обратились в арбитражный суд Москвы с исками о признании недействительными решений Минпромторга, связанных с выполнением условий получения экспортных субсидий, следует из картотеки дел. В перечень третьих лиц по обоим делам включен Российский экспортный центр (РЭЦ). По иску «Северстали» третьим лицом также указан ВТБ, а по иску «Мечел-Сервис» — Московский кредитный банк. Ближайшие заседания по искам назначены на апрель. В компаниях, Минпромторге, РЭЦ и банках комментариев не предоставили.

Из определения по заявлению «Северстали» следует, что компания требует признать недействительными требования о возврате субсидии на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам и части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов. Компания просила принять обеспечительные меры в виде приостановления действий требований Минпромторга и запрета ВТБ списывать средства со счетов «Северстали». Но суд в удовлетворении ходатайства отказал. В определении по иску «Мечел-Сервис» уточняется, что речь идет о требованиях Минпромторга на 103,17 млн руб. и пени в размере 18,19 млн руб.

Субсидия, поясняется на сайте РЭЦ, позволяет заемщикам получать кредиты на условиях, сопоставимых с теми, которые предлагаются их иностранным конкурентам, и расширять объемы экспорта. Получатель субсидии должен отчитаться о достижении результатов. Как следует из решения Минпромторга, выручка от экспортного проекта в зависимости от условий должна в несколько раз превысить сумму субсидии. В 2025 году на эти цели в бюджете было выделено 5,4 млрд руб., в декабре правительство сообщило о выделении еще 2 млрд руб.

Источник “Ъ” отмечает, что, поскольку мировые цены снижались, валютный курс был не в пользу экспортеров, обе компании, видимо, не смогли обеспечить оборот, и Минпромторг потребовал возврата средств. По словам собеседника “Ъ”, компании попытаются доказать, что невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами. «Северсталь» в 2025 году сократила выручку на 16% год к году, до 169,56 млрд руб., в том числе из-за падения средних цен. Выручка «Мечела» в металлургическом сегменте от продаж внешним покупателям снизилась на 24%, до 203,14 млрд руб., из-за сокращения объемов реализации и цен в условиях стагнации спроса и усиления конкуренции со стороны китайских и индийских поставщиков, сообщала компания.

Руководитель представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова говорит, что российское законодательство не предлагает исчерпывающего перечня обстоятельств, которые могут быть признаны форс-мажором, но, как показывает практика, изменение конъюнктуры товарных и сырьевых рынков к таковым относят исключительно редко. Предполагается, что изменения цен под влиянием рыночных механизмов — это риски, которые получатель субсидии должен был предусмотреть, поскольку они являются неотъемлемой частью его деятельности, поясняет госпожа Устинова.

Управляющий партнер «Плотников и партнеры» Илья Плотников отмечает, что оспаривание решений регулятора в таких делах — это задача повышенной сложности, так как в российском праве действует принцип «целевого и результативного использования бюджетных средств». По его словам, чтобы добиться признания требований Минпромторга незаконными, необходимо доказать, что падение мировых цен или логистические ограничения были обстоятельствами, которые невозможно было предвидеть при подписании соглашения, что именно внешние факторы стали причиной невыполнения условий и что компании приняли все возможные меры для достижения требуемого результата.

Как указывает Илья Плотников, участие ВТБ, МКБ и РЭЦ в качестве третьих лиц говорит о том, что будет анализироваться вся цепочка финансового контроля. Если банки подтвердят, что целевое использование средств было соблюдено и претензии Минпромторга связаны только с параметрами экспортной выручки из-за глобальной конъюнктуры, это может смягчить позицию суда, считает юрист.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова