Челябинского адвоката будут судить за мошенничество и подкуп

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты региона. Ее обвиняют в мошенничестве и подкупе потерпевшего (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 309 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2024 году адвокат через третьих лиц получила от обвиняемого по рассматриваемому в суде уголовному делу 500 тыс. руб. за назначение ему наказания, не связанного с лишением свободы. При этом она знала, что не имеет необходимых для этого служебных полномочий, и не собиралась исполнять обязательства. Кроме того, в 2025 году адвокат во время защиты своего клиента вместе со знакомым передала потерпевшему по уголовному делу деньги и другое имущество на общую сумму 190 тыс. руб. Она хотела, чтобы тот дал ложные показания в интересах обвиняемых.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Уголовное дело направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска