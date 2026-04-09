Reuters узнал о плане «Русала» перенаправить часть алюминия из КНР в Японию

Российский производитель алюминия «Русал» (MOEX: RUAL) планирует перенаправить часть поставок своей продукции из Китая в Японию и на другие рынки в Азии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два знакомых с вопросом источника. По словам собеседников, такие планы связаны с войной в Иране, которая изменила структуру международных потоков и резко увеличила ценовые премии.

Сокращение закупок российского алюминия в Китае — на ключевом рынке «Русала» — может произойти уже в ближайшие месяцы, утверждают источники. Это, в свою очередь, увеличит предложение алюминия из России на других рынках. В среднем объем экспорта в КНР составлял 170-180 тыс. т в месяц с октября по февраль, отмечает агентство.

Как пояснили источники Reuters, решение КНР связано с тем, что на внутреннем китайском рынке можно приобрести более дешевый алюминий. «Это неизбежно, если ценовой разрыв останется таким, как сейчас»,— сообщил один из собеседников. Он добавил, что ситуация в Персидском заливе также побудила российского производителя увеличить продажи в Южной Корее. Источники агентства не уточнили, какой объем металла «Русал» планирует продать Китаю или Японии в 2026 году.

В марте Bloomberg писало, что японские производители автомобильных компонентов начали переговоры с «Русалом» о закупке алюминиевых сплавов из-за перебоев с поставками с Ближнего Востока. По данным агентства, закупку российского алюминия также рассматривают производители автомобильных компонентов из Южной Кореи.

