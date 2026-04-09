Кредитный портфель ярославских предприятий вырос за год на 23%

Кредитный портфель предприятий Ярославской области по итогам прошлого года достиг 388,7 млрд руб., что на 23,3% больше, чем на 1 января 2025 года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В отделении отметили, что наиболее активно кредитные портфели увеличивали предприятия обрабатывающей сферы: рост составил 6%, размер портфеля — 129 млрд руб. Также рост на 11 и 7% соответственно отмечен у предприятий сельского хозяйства (9,4 млрд руб.) и транспорта и связи (8,2 млрд руб.).

При этом за 2025 год выросли депозиты компаний: на начало 2026 года они составили 106 млрд руб., что больше на 24,5%, чем на начало 2025 года. Бизнес в основном хранил средства в рублях, оставшиеся 2% пришлись на валюту и драгоценные металлы.

Алла Чижова