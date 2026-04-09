Несолоно хлебАММАвши

В Челябинске немало заведений общепита, где за внешними эффектами и высокими ценниками как-то вот не остается сил и внимания для собственно кухни. Один из таких ресторанов — АММА, недавно открывшийся в самом центре Челябинска.

Ресторан АММА, Челябинск

АММА — проект той же компании Life Easy Group, чьими усилиями в Челябинске появился пафосный The Center, и расположенные в престижных ЖК семейные рестораны «Оливка» и «Молоко». Все проекты этой компании — яркие, нацеленные прежде всего на внешний визуальный эффект, что очень хорошо прослеживается во всем, начиная от интерьеров и заканчивая посудой. И рассчитаны они явно на тех, кто «ведется» прежде всего на визуал, при этом обладает приличным доходом и явно не является большим специалистом в еде. Главное, чтобы внешне все было правильно: ярко, красиво, пафосно. Открывшийся в декабре АММА — продукт той же серии.

Когда-то, еще в советские времена, на его месте было популярное у горожан заведение, официальное название которого почти никто не помнит, зато в народе его почему-то называли «Доллар». Новое заведение — ну как бы концептуально немного про другое. «АММА — означает “мать”: начало, тепло, возвращение домой. Мы верим, что еда хранит память — о земле, руках и традициях»,— написано на обложке основного меню.

Интерьер — квинтэссенция проекта. Два зала — «светлый» и «темный», в каждом — открытая кухня. Все как бы неброско и даже чуть просто, но подчеркнуто дорого, и с вниманием к деталям — от бежевых стен, которые, подчеркнуто неровные, как бы сделаны вручную из глины, столиков с мелкой обработкой дорогого дерева, вручную изготовленной посудой и предметами сервировки стола, обязательно с фирменной маркировкой заведения… «Дорогая простота» во всем великолепии.

Меню обширное: здесь есть и завтраки до 15 часов, и постная еда для соблюдающих церковные традиции. Что до основного меню — трудно понять, какой оно направленности.

Странности начались с хлебной корзины, которая в меню стоит 350 руб., но мне преподнесли ее как комплимент. Четыре кусочка разного хлеба и три кусочка разного «фирменного» масла. Которое, впрочем, решительно отказывалось размазываться под давлением ножа на хлебе. А на вкус оказалось чуть ледяным и безвкусным, несоленым.

Фирменный от шефа салат с тунцом (770 руб.) так и не дал понять, в чем, собственно, его «фирменность». Обычные мелконарезанные кусочки филе тунца, судя по структуре, еще с утра бывшего в морозильнике, чуть обдатые огнем из газовой горелки, чтобы в разрезе создалось впечатление «прожарки», салат «Айсберг» и что-то еще подобное, помидоры, жареные мини-картофелины, вареное в мешочек яйцо, и заправка… И что в этом всем особенного, уникального? И опять почему-то ни соли, ни специй, пресно как вода из-под крана.

А вот борщ со сметаной и бородинским бейглом (640 руб.) был хорош. Хотя заботливая официантка предупреждала о том, что «говядина будет жестковата, ну там же грудинка, вы понимаете»… Но нет, нарезанное тонкими слайсиками поперек волокон мясо оказалось хоть и упругим, но вполне себе податливым.

Разочаровала утиная грудка с ньокки из батата, которую подают с соусом из черешни (1090 руб.). Во-первых, большие сомнения в заявленных 270 граммах порции. Во-вторых, сметанный соус, которым укрыли батат, был лишним и вообще не к месту в этом блюде. В-третьих, черешня-то в соусе была явно прошлогодней, из заморозки. И выглядела на тарелке вяло. Ну и да, утиную грудку зачем-то разрезали на две части (но явно меньше половины каждая), и — да, даже не посолили.

Могли бы стать находкой «фирменные димсамы» с говядиной и муссом демигляс (620 руб.). Но на деле это оказалось нечто среднее между хинкали, мантами и буузами, только сделанными из рисового, а потому полупрозрачного теста и залитым в отверстие сверху муссом, который по вкусу был похож скорее не на демигляс, а на какое-то подобие соуса «1000 островов» из «Вкусно — и точка». Ах, да — и опять никаких следов соли. Да что ж такое? Повар, что ли, не влюблялся ни в кого?

«Насколько я знаю, у нас сознательно недосаливают блюда»,— поделилась знанием заботливая официантка. Но объяснить, почему, она не смогла.

Полноценный обед в АММА обойдется вам в 5–6 тысяч рублей на человека. Это если вы не заказали крупный стейк и обошлись без вина. Стоит ли здешняя еда таких денег? Нет, не стоит. И дело даже не в экономии на соли. В конце концов хочешь досолить и доперчить — сделай это сам, по своему предпочтению, благо модные и дорогие электронные солонки и перечницы есть на каждом столе. Просто вспоминаешь, что «безвкусица» — это «без вкуса». В АММА готовят внешне приятную и даже эффектную, но попросту пресную, безвкусную еду. И похоже, что это сознательный выбор.

Впрочем, ресторан рассчитан на тех, кто не последний борщ без соли доедает и уж точно не привык считать деньги в своих карманах в таких масштабах. Зато словно мотыльки на свет слетается в новые эффектные, модные заведения и пространства. Поэтому даже практически пустой ресторан в 14 часов в середине недели не перебьет уверенность в том, что АММА в Челябинске ждет вполне себе безбедное будущее.

Дмитрий Моргулес